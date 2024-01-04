Немецкого тренера лишили аккредитации на «Тур де Ски» за помощь лыжницам по ходу гонки

Необычный инцидент произошёл по ходу женской гонки преследования на 10 км в классическом стиле в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски», который проходит в Давосе (Швейцария).

Тренер сборной Германии Петер Шликенридер намеренно подложил свободную лыжу на трассу, чтобы его спортсменки могли счистить об неё налипший на колодку снег (на старте гонки в Давосе был сильный снегопад).

Фото: NRK

За это действие немецкая команда была оштрафована 1 тыс. швейцарских франков (почти $ 1,2 тыс.). А Шликенридеру запретили тренировать на этом «Тур де Ски».

«Мы решили не наказывать никого из спортсменов, поскольку за этим стоял только тренер. Лично меня удивили действия Петера, ведь данное правило существует уже много лет. То, что во время гонки спортсмены не могут получать никакой посторонней помощи, является одним из важнейших правил в лыжных гонках», — приводит слова рейс-директора FIS Михала Ламплота NRK.