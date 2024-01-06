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Шведский обозреватель: без тебя «Тур де Ски» намного лучше, Клебо!

Шведский обозреватель: без тебя «Тур де Ски» намного лучше, Клебо!
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Шведский обозреватель Томас Петтерссон опубликовал резонансную статью касательно отсутствия пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо на многодневке «Тур де Ски». Напомним, Клебо сильно приболел перед «Тур де Ски» и не успел восстановиться.

Материал шведа начинается с обращения к лыжнику: «Без тебя всё намного лучше, Клебо!»

«Мы можем ждать от этого «Тур де Ски» самой красивой, яростной и захватывающей борьбы за последние годы.

До этого у мужчин была та же ситуация, что и с Йохауг, когда она была в лучшей форме. Почти никто не смотрел женские соревнования. То же самое происходит, когда Клебо в форме. Мы могли наблюдать это в Тронхейме. Весь ажиотаж вокруг того, кто выиграет одиночные соревнования и тур, пропадал. Таким образом, снятие Клебо – это джекпот», — написал Петтерссон для Expressen.

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