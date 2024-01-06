Шведский обозреватель: без тебя «Тур де Ски» намного лучше, Клебо!

Шведский обозреватель Томас Петтерссон опубликовал резонансную статью касательно отсутствия пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо на многодневке «Тур де Ски». Напомним, Клебо сильно приболел перед «Тур де Ски» и не успел восстановиться.

Материал шведа начинается с обращения к лыжнику: «Без тебя всё намного лучше, Клебо!»

«Мы можем ждать от этого «Тур де Ски» самой красивой, яростной и захватывающей борьбы за последние годы.

До этого у мужчин была та же ситуация, что и с Йохауг, когда она была в лучшей форме. Почти никто не смотрел женские соревнования. То же самое происходит, когда Клебо в форме. Мы могли наблюдать это в Тронхейме. Весь ажиотаж вокруг того, кто выиграет одиночные соревнования и тур, пропадал. Таким образом, снятие Клебо – это джекпот», — написал Петтерссон для Expressen.