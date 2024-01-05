«Это моя вина». Немецкого тренера наказали за запрещённый приём на «Тур де Ски»

Вот только его подопечные добраться до медалей так и не смогли.

Лыжная многодневка «Тур де Ски» вот уже второй розыгрыш подряд обходится без традиционно яркого участия россиян. А в этом году гонка ещё и погрязла в скандалах. Очередная спорная история не претендует на долгоиграющий сюжет, но менее занимательной от этого не становится.

Лыжу подложил — штраф получил

Женская гонка преследования на 20 км классикой в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски», который проходит в Давосе (Швейцария), отметилась выходкой немецкого специалиста.

Тренер сборной Германии Петер Шликенридер намеренно подложил свободную лыжу на трассу. Зачем? Всё для того, чтобы его подопечные могли счистить о неё налипший на колодку снег. Ведь перед стартом гонки на стадионе прошёл сильный снегопад.

За это действие немецкая команда была оштрафована на одну тысячу швейцарских франков, а специалист получил запрет на работу на оставшихся гонках «Тур де Ски». После консультаций в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) отреагировали справедливо.

«Мы решили не наказывать никого из спортсменов, поскольку за этим стоял только тренер. Лично меня удивили действия Петера, ведь данное правило существует уже много лет. То, что во время гонки спортсмены не могут получать никакой посторонней помощи, является одним из важнейших правил в лыжных гонках», – заявил рейс-директор FIS Михал Ламплот.

«Это моя вина»

Сам Петер Шликенридер сказал, что не знал о нарушении правил.

«В правилах написано, что это незаконно. Это тяжело для немецкой команды, но я это принимаю. Это моя вина», – приводит слова тренера VG.

Правда, добраться до медалей немецким лыжницам так и не удалось. Катарина Хенниг финишировала на девятом месте, Лиза Ломанн на – 17-й позиции, а победительница этапа Кубка мира в Тронхейме Виктория Карль и вовсе пересекла финишную черту 31-й, чем была весьма раздосадована.

«Для меня это был очень тяжёлый день. Лыжи плохо ехали, и меня это очень расстраивало. Ведь речь идет обо всём туре, а не об одной конкретной гонке», — рассказала Карль в интервью VG.

«На самом деле это немного помогло. Но через два метра под моими лыжами было такое же количество снега», – цитирует лыжницу NRK.

Победительницей классического пасьюта стала Кертту Нисканен (Финляндия). Ей капризы погоды оказались нипочём.