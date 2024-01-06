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Общий зачёт «Тур де Ски»: положение у женщин перед финальным забегом в гору

Общий зачёт «Тур де Ски»: положение у женщин перед финальным забегом в гору
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл женский масс-старт классическим стилем на 15 км в рамках шестого, предпоследнего этапа престижной многодневки «Тур де Ски». Его победительницей стала обладательница «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачёте и победительница гонок на этапах Кубка мира шведка Линн Сван.

Победа помогла Сван приблизиться в общем зачёте тура к лидеру американке Джессике Диггинс. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным рейтингом.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Положение после шести гонок из семи

1. Джессика Диггинс (США) – 3:34.14,0.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) – отставание 0,43 секунды.
3. Фрида Карлссон (Швеция) + 0,44.
4. Кертту Нисканен (Финляндия) + 0,49.
5. Линн Сван (Швеция) + 0,58.
6. Хейди Венг (Норвегия) + 1,03.
7. Виктория Карль (Германия) + 1,36.
8. Криста Пярмякоски (Финляндия) + 1,55.
9. Рози Бреннан (США) – 2,09.
10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 2,13.

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