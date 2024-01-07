«Идеальный день для лыжников Франции». Лапалус — о заключительной гонке «Тур де Ски»

Французский лыжник Уго Лапалус высказался о своём выступлении в масс-старте в гору, проходившем в заключительный день «Тур де Ски», отметив, что это идеальный день для французов: сам Лапалус стал в гонке третьим, заняв в итоге третье место в общем зачёте многодневки, а победил в ней его соотечественник Жюль Лапьер.

«У меня нет слов, чтобы описать этот день. Думаю, это идеальный день для лыжников Франции. Каждый был там, где ему нужно было быть. Причём хорошая гонка была не только сегодня, но и в течение всего «Тура».

Сегодня всё было хорошо. Накануне я сказал себе, что могу это сделать. Утро было спокойным, внутри команды была хорошая атмосфера. Во время гонки давление нарастало, особенно в момент перехода со стадиона к подножию горы. Норвежцы были очень быстры. Я не всегда был в выгодной позиции, в начале подъёма проигрывал лидирующей группе 10-15 секунд. Сказал себе, что это будет сложно.

Мне нужно было обогнать Нюэнгета в первую очередь. Поэтому я долго работал за Мохом и Лапьером, а затем, когда ликвидировал отставание, старался их не упустить, чтобы подняться на подиум. Хотелось попасть на двойной французский подиум.

Идеальный день для команды. Жюль Лапьер победил, я тоже поднялся на подиум, Люка Шанава и Жюль Шаппа лидируют в классификации по очкам, а Дельфин Клодель выиграла бронзу. Всё просто идеально», — приводит слова Лапалуса Nordic Magazine.