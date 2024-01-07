«У меня не бывает похмелья». Весёлая американка выиграла последнюю гонку «Тур де Ски»

Многодневка «Тур де Ски» в сезоне Кубка мира – 2023/2024 получилась не самой яркой в истории, но заключительная гонка оказалась совершенно шикарной. Американка Софи Локли, которая, кажется, круче всех проводит межсезонье, одержала красивейшую победу, быстрее всех забежав в адскую гору Альп-де-Чермис. А её соотечественница Джессика Диггинс, не выиграв ни одной гонки, но в каждой из них отдавая все силы, победила в общем зачёте.

«Во время зимнего сезона я стараюсь оставаться трезвой»

В начале декабря 2023 года Софи Локли просто разорвала лыжное информационное пространство своими признаниями в подкасте Skirious problems. По словам спортсменки, она каждые выходные с апреля по октябрь проводила на вечеринках в клубах, где регулярно употребляла алкоголь.

«Я люблю повеселиться, но в один из последних дней октября задумалась – сколько же времени прошло с апреля? Вечеринки летом – нормально, но во время зимнего сезона я стараюсь оставаться трезвой, хотя возможности развлечься можно найти всегда. На меня это практически не влияет. У меня не бывает сильного похмелья, поэтому я могу себе это позволить. Пока я молода, я буду продолжать. Думаю, каждый может найти свой подход к спорту, но главное – наслаждаться жизнью», — сказала Локли.

И вот финальная гора на «Тур де Ски», в которую случайные люди первыми не забегают. В острейшей борьбе с норвежкой Хейди Венг американка Локли не просто выдержала скорость соперницы, но и ушла от неё перед более пологим финишным отрезком! А ведь у Венг попаданий в топ-3 в гонках многодневки больше, чем у Терезе Йохауг.

Вот так летом Софи Локли наслаждалась жизнью и веселилась, а ещё бегала сложнейшие ультрамарафоны, ну а зимой выиграла самую сложную гонку многодневки. Правда, в общем зачёте у неё не было никаких шансов, но такая победа дорогого стоит.

Чемпионка «Тур де Ски» упала после финиша

Победительницей «Тур де Ски» стала другая американка – Джессика Диггинс. Её страсть к лыжам, её воля к победе впечатляют. В каждой, буквально в каждой гонке она терпела, преодолевала себя, заставляла бежать даже тогда, когда казалось, что всё уже кончено.

Диггинс не выиграла ни одной гонки в нынешней многодневке.

И даже финиш в коньковом преследовании в Тоблахе в гордом одиночестве не был победой по чистому времени. Но в каждой гонке она показывала, что побеждает в общем зачёте тот, кто умеет терпеть. После классического масс-старта в Валь-ди-Фьемме Джессика долго не могла подняться, а после финиша в гору просто рухнула без сил. В прошлом сезоне победившая в общем зачёте шведка Фрида Карлссон настолько плохо чувствовала себя после финиша, что не вышла на награждение.

Последние 500 метров она забиралась на Альп-де-Чермис, словно у неё был приступ астмы – настолько тяжело Диггинс дышала. Но она удержала своё преимущество и во второй раз в карьере победила на «Тур де Ски». Первый раз это было в 2021-м, тогда второе место заняла Юлия Ступак.

Хайди Венг в общем зачёте после горы поднялась на второе место, а третьей стала финка Кертту Нисканен.

«Меня вырвало перед гонкой»

У мужчин «Тур де Ски» выиграл норвежец Харальд Амундсен, который расплакался на церемонии награждения. Для него это первая победа в общем зачёте многодневки.

«Меня вырвало перед стартом, и я точно знал, что это скажется на состоянии тела. Не привык быть лидером. Теперь понимаю, каково было великим лыжникам в прошлом. Это тяжело. У меня была хорошая позиция, я старался наслаждаться гонкой, но всё равно было физически и морально сложно. Эта победа значит для меня очень много. Даже не смел мечтать о ней», — сказал Амундсен.

Харальд Амундсен Фото: Paul Brechu/Getty Images

Ему можно было не упираться в гонке на Альп-де-Чермис, поскольку норвежец имел огромное преимущество над соперниками, но Амундсен финишировал пятым, уступив только признанным «горнякам». Выиграл заключительную гонку француз Жюль Лапьер, в финишной разборке оказавшийся сильнее немца Фридриха Моха, третьим финишировал ещё один француз Уго Лапалус.