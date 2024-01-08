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Амундсен: уверен, Клебо сейчас невероятно мотивирован. У меня хорошее преимущество над ним

Амундсен: уверен, Клебо сейчас невероятно мотивирован. У меня хорошее преимущество над ним
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Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен, ставший победителем общего зачёта «Тур де Ски», высказался о противостоянии с соотечественником Йоханнесом Клебо. Пятикратный олимпийский чемпион заболел перед стартом «Тур де Ски» и пропустил соревнования.

«Я уверен, что Йоханнес сейчас невероятно мотивирован. Он тренируется дома и хочет показать, насколько он хорош, когда вернётся. Теперь у меня есть хорошее преимущество над ним. Надеюсь, Йоханнес включится в работу, чтобы наверстать упущенное. Что касается меня, я поеду домой и отдохну, чтобы быть готовым к следующему этапу Кубка мира», — приводит слова Амундсена VG.

Напомним, Амундсен набрал 1302 очка и занимает первое место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 среди мужчин. Клебо, набравший 734 очка, занимает пятое место в таблице.

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