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Норвежец Нюэнгет: я болею за немецких лыжников. Важно, чтобы они вернулись на вершину

Норвежец Нюэнгет: я болею за немецких лыжников. Важно, чтобы они вернулись на вершину
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Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет прокомментировал выступление немецкого спортсмена Фридриха Моха в заключительной гонке многодневки «Тур де Ски». Мох занял второе место, уступив французскому лыжнику Жюлю Лапьеру.

«Это фантастический результат. Германия — великая спортивная нация, которая хороша во многих видах спорта. Очень важно, чтобы они вернулись на вершину в лыжах. Мы все знаем, как в Германии любят биатлон, и надеемся, что сможем вернуть тот же интерес к лыжным гонкам. Это может многое сделать для нашего спорта. Я вижу, как работает немецкая команда, как они готовятся к соревнованиям, и, уверен, они смогут добиться своих целей. Думаю, скоро они изменят ситуацию. Я болею за них и рад видеть немецких лыжников среди лучших», — приводит слова Нюэнгета VG.

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