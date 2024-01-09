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Победительница масс-старта в гору на «Тур де Ски» Локли: вечеринки для меня очень важны

Победительница масс-старта в гору на «Тур де Ски» Локли: вечеринки для меня очень важны
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Американская лыжница Софи Локли, ставшая победительницей масс-старта в гору в заключительный день «Тур де Ски», объяснила, как вечеринки помогают ей получать больше удовольствия от спорта.

«Вечеринки для меня важны. Мы соревнуемся 11 месяцев в году, постоянно находимся в поиске мотивации и формы. Чтобы не перегореть, мне нужно отвлекаться от тренировочного процесса. Нужно обрести баланс с внешним миром, чтобы иметь возможность получать как можно больше удовольствия от спорта.

Что касается перспектив на Олимпиаде, я не заглядываю так далеко, но было бы здорово выиграть медаль. Конечно, я буду рада попасть на Олимпийские игры, и мысль о медали у меня есть. Но нужно двигаться вперёд постепенно», — приводит слова Локли NRK.

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