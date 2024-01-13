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Анастасия Фалеева выиграла классический спринт на 5-м этапе Кубка России в Мирном

В посёлке Мирный Республики Татарстан состоялся финал женского спринта классическим стилем, прошедший в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024.

Победу в гонке одержала Анастасия Фалеева с результатом 3.34,16. Второе место у Ольги Сергеевой (+4,26). На третьем месте гонку завершила Екатерина Евтягина (+4,67).

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный.

Спринт, классический стиль, финал. Женщины

1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 3.34,16.

2. Ольга Сергеева (Республика Татарстан) +4,26.

3. Екатерина Евтягина (Москва) +4,67.

4. Алёна Баранова (Москва) +5,79.

5. Анастасия Кириллова (Ханты-Мансийский автономный округ) +22,81.

6. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +32,11.