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Большунов — первый в классическом спринте на 5-м этапе Кубка России

Большунов — первый в классическом спринте на 5-м этапе Кубка России
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В посёлке Мирный Республики Татарстан завершился финал мужского спринта классическим стилем, прошедший в рамках пятого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона–2023/2024.

Победу в спринте одержал Александр Большунов с результатом 3.04,31. Вторым к финишу пришёл Сергей Ардашев, отстав от победителя на 1,88 секунды. На третьем месте Иван Горбунов с отставанием +1,91.

Лыжные гонки. Кубок России, пятый этап, Мирный.
Спринт, классический стиль, финал. Мужчины

1. Большунов Александр (Архангельская область) — 3.04,31.
2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +1,88.
3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) +1,91.
4. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +6,05.
5. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий автономный округ) +11,29.
6. Андрей Собакарёв (Новосибирская область) +27,24.

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