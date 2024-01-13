Александр Большунов одержал 14-ю победу подряд на этапах Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, одержал победу в спринте классическим стилем на пятом этапе Альфа-Банк Кубка России сезона-2023/2024. Эта победа стала для спортсмена 14-й подряд в розыгрыше Кубка текущего сезона. Таким образом, Большунов выиграл все личные гонки, прошедшие в рамках Кубка России на данный момент.

14-я победа была одержана 13 января. В финальном забеге классического спринта Большунов пришёл первым с результатом 3.04,31. Занявший второе место Сергей Ардашев уступил победителю 1,88 секунды.

Этап Кубка России в посёлке Мирный (Республика Татарстан) завершится 14 января мужским и женским скиатлоном.