Кубок России, общий зачёт: женщины, положение после спринта на этапе в Мирном

Сегодня, 13 января, в Мирном в рамках пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам прошёл женский спринт. Победу в нём одержала Анастасия Фалеева, которая опередила ближайших преследовательниц в финальном забеге более чем на четыре секунды.

Лидер общего зачёта Кубка России, олимпийская чемпионка Вероника Степанова в гонке не участвовала, однако она продолжает сохранять лидерство в рейтинге, имея отрыв от занимающей вторую строчку Марии Истоминой в 115 очков.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт, женщины

После спринта на пятом этапе в Мирном

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 595.

2. Мария Истомина (Архангельская область) — 480.

3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 475.

4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 467.

5. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) — 455.

6. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 422.

7. Лидия Горбунова (Татарстан) — 386.

8. Алёна Баранова (Москва) — 380.

9. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 321.

10. Дарья Непряева (Татарстан) — 312.