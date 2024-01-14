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Мальцев — о бронзе в скиатлоне на КР: повезло, что ребята не задавали очень большой темп

Мальцев — о бронзе в скиатлоне на КР: повезло, что ребята не задавали очень большой темп
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Серебряный призёр чемпионата мира в эстафете Артём Мальцев оценил своё выступление в скиатлоне на пятом этапе Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам. Спортсмен занял третье место, отстав от лидера на 4,1 секунды.

«Сегодня была задача не отстать на классике. Утром проснулся с непонятным самочувствием – то ли недовосстановился, то ли ещё что-то. На разминке было то же самое, но по ходу гонки становилось лучше, лучше, лучше. После того как переодели лыжи, первый коньковый круг был самым сложным для меня. Повезло, что ребята впереди не задавали очень большой темп, это помогло мне восстановиться и на финише выдать максимум. Начинают наконец появляться резкие движения, которых не было. Теперь главное — сохранить здоровье, остальное всё придёт», — сказал Мальцев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Вторым к финишу пришёл двукратный чемпион мира среди юниоров 20-летний Савелий Коростелёв.

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