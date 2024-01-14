Бородавко — о выступлении Спицова на пятом этапе КР: у Дениса сейчас сложная ситуация

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Дениса Спицова в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Мирном (посёлок в Республике Татарстан). Спортсмен занял пятое место, отстав от лидера на 5,6 секунды.

«У Дениса сейчас очень сложная ситуация. Не буду вдаваться в подробности, но он постепенно-постепенно набирает. Надеюсь, что к Спартакиаде он сделает ещё пару шагов, чтобы подняться на «тумбочку» (пьедестал почёта. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Спицов — олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, победитель и призёр этапов Кубка мира.

Победителем гонки стал трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов. Вторым к финишу пришёл двукратный чемпион мира среди юниоров 20-летний Савелий Коростелёв.