Корнев: у удмуртского биатлона был бы самый топовый регион, если бы все выступали вместе

22-летний российский биатлонист Александр Корнев заявил, что выпускники школы удмуртского биатлона являются одними из сильнейших в России. Спортсмену обидно, что они выступают за разные команды.

«Немного обидно, что выпускники школы удмуртского биатлона выступают за разные команды. Если бы мы все выступали в одной команде, у нас был бы самый топовый регион. Надеюсь, что к нам всё-таки придут спонсоры и люди способные помочь, чтобы спортсмены оставались у нас», — приводит слова Корнева Metaratings.

Напомним, Александр Корнев, представляющий Удмуртскую Республику, одержал победу в гонке в рамках чемпионата России — 2023/2024. Спортсмен преодолел дистанцию за 40.57,2. Второе место занял Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан). На третьей строчке расположился Александр Поварницын (Тюменская область).