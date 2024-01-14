Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Корнев: у удмуртского биатлона был бы самый топовый регион, если бы все выступали вместе

Корнев: у удмуртского биатлона был бы самый топовый регион, если бы все выступали вместе
Аудио-версия:
Комментарии

22-летний российский биатлонист Александр Корнев заявил, что выпускники школы удмуртского биатлона являются одними из сильнейших в России. Спортсмену обидно, что они выступают за разные команды.

«Немного обидно, что выпускники школы удмуртского биатлона выступают за разные команды. Если бы мы все выступали в одной команде, у нас был бы самый топовый регион. Надеюсь, что к нам всё-таки придут спонсоры и люди способные помочь, чтобы спортсмены оставались у нас», — приводит слова Корнева Metaratings.

Напомним, Александр Корнев, представляющий Удмуртскую Республику, одержал победу в гонке в рамках чемпионата России — 2023/2024. Спортсмен преодолел дистанцию за 40.57,2. Второе место занял Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан). На третьей строчке расположился Александр Поварницын (Тюменская область).

Материалы по теме
Корнев — о победе в масс-старте: понимал, что нужно сдружиться с ветром
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android