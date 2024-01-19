Лыжники сборной Швеции не получили багаж по прибытии на этап Кубка мира в Оберхофе

Несколько лыжников сборной Швеции не получили свой багаж по прибытии на этап Кубка мира сезона-2023/2024 в Оберхофе (Германия), сообщает Aftonbladet.

Лыжники Фрида Карлссон, Линн Сван и Юхан Хегстрём, которые проводили отпуск после многодневки «Тур де Ски» в Италии, добрались в Германию без проблем, а у спортсменов, прилетевших из Швеции, возникли проблемы с рейсом и багажом.

«Я чувствую себя потерянной без своей сумки. У меня ничего нет. Никакой собственной одежды, кроме той, в которой я прилетела. И лыжные ботинки были в ручной клади. Я немного беспокоюсь, потому что в сумке много важных вещей. Мои очки, без которых я не выступаю, и пульсометр. У меня много суеверий, в этой сумке остались мои счастливые носки и другие важные атрибуты. Это не очень весело», — сказала шведская лыжница Эмма Рибом.

Лыжники сборной Швеции помогают своим пострадавшим товарищам, делятся необходимыми вещами и одеждой.

«Если я сейчас ещё что-нибудь отдам, то побегу голой», — отметила Фрида Карлссон.

«Думаю, больше всего вещей я отдала Эмме Рибом и Йонне Сундлинг. Ещё немного — Моа Лундгрен. Так что множество моих вещей может оказаться на подиуме, если всё пройдёт удачно», — сказала Майя Дальквист.