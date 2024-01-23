Нисканен пропустит этап КМ в швейцарском Гомсе

Финский лыжник Ийво Ниисканен пропустит этап Кубка мира, который начнется 26 января в швейцарском Гомсе. Он сосредоточится на соревнованиях в Лахти (Финляндия) и Холменколлене (Норвегия). По словам тренера сборной Теему Пасанена, пропустив этот этап Кубка мира, спортсмен не потеряет ничего.

«В общей ситуации на Кубке мира сейчас борьбы нет. Ийво ничем не рискует. Он хочет сосредоточиться на индивидуальных соревнованиях»-- приводит слова Пасанена STT.

Напомним, что Ниисканен удачно начал сезон, заняв второе место в Руке (Финляндия), однако после этого болезнь не дала ему выступать в полную силу. Спортсмен пропустил часть гонки «Тур де Ски» и вернулся на старт в Оберхофе (Германия), где ему так и не удалось подняться на пьедестал почёта. Лучшим результатом стало промежуточное пятое место в спринте на 1,5 км.

На этапе в Гомсе соревнования по лыжам будут включать в себя смешанную эстафету, спринт вольным стилем и масс-старт на 20 км.