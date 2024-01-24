«Это позор». Сорин раскритиковал участников мужской эстафеты на этапе КМ в Оберхофе

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о мужской эстафете, прошедшей на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Оберхофе (Германия).

«Один из негативных примеров эстафеты на Кубке мира. В моём понимании, такого не должно быть в лыжных гонках, тем более на Кубке мира: идти пешком, сбавлять темп, бояться делать протяжки, просто сидеть в группе — это позор. Спортсмен заведомо сильнее и выше уровнем по сути не может идти одним темпом со спортсменом, который не попадает в топ-30. Особенно в эстафетах, где на следующих этапах в твоей команде могут бежать не топ-спортсмены, а тебе нужно сделать задел.

Каждый этап должен отработать на максимум, а не просто приехать в группе и ускориться последний километр, иначе зрелищность и сама суть лыжных гонок теряется. А когда к финишу приходит восемь-девять команд, это означает, что спортсмены топ-команд пробежали для галочки, оставив борьбу своим финишёрам. Было неприятно смотреть эстафету на Кубке мира», — написал Сорин в соцсетях.

Лыжные гонки. Кубок мира, Восьмой этап, Оберхоф.

Эстафета, 4x7,5 км, мужчины

1. Норвегия-1 (Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эрик Вальнес, Пол Голберг, Йоханнес Клебо) — 1:13.39,2.

2. Италия-1 (Дитмар Нёклер, Элиа Барп, Симоне Дапра, Федерико Пеллегрино) — отставание 0,1 секунды.

3. Норвегия-2 (Ховард Солос Тёугбёль, Дидрик Тёнсет, Симен Хегстад Крюгер, Маттис Стенсхаген) +0,8.