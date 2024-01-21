Норвежцы с Клебо выиграли эстафету на 8-м этапе КМ, Италия уступила им лишь 0,1 секунды

В Оберхофе (Германия) прошла мужская эстафета в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её выиграла первая сборная Норвегии. Лишь 0,1 секунды норвежцам уступили итальянцы. Тройку призёров замкнула вторая команда Норвегии.

Лыжные гонки. Кубок мира, 8-й этап, Оберхоф. Эстафета, 4 x 7.5 км, мужчины

Норвегия-1 (Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Эрик Вальнес, Пол Голберг, Йоханнес Клебо) — 1:13.39,2. Италия-1 (Дитмар Нёклер, Элиа Барп, Симоне Дапра, Федерико Пеллегрино) — отставание 0,1 секунды. Норвегия-2 (Ховард Солос Тёугбёль, Дидрик Тёнсет, Симен Хегстад Крюгер, Маттис Стенсхаген) + 0,8.

Нельзя не отметить, что мужскую сборную Италию тренирует Маркус Крамер, который до бана работал с командой России.