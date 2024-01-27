Француз Шанава на 2 секунды превзошёл Клебо в квалификации спринта на 9-м этапе Кубка мира

В Гомсе (Швейцария) прошла квалификация мужского спринта свободным стилем в рамках девятого этапа Кубка мира – 2023/2024 по лыжным гонкам. Её выиграл чемпион мира среди юниоров, призёр и победитель этапов Кубка мира, француз Люка Шанава. Вторым стал пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, действующий обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Замкнул тройку лучших американец Бен Огден.

Лыжные гонки. Кубок мира, Девятый этап, Гомс. Спринт, свободный стиль, 1,3 км. Квалификация. Мужчины