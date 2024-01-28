Сразу две горнолыжницы упали во время этапа Кубка мира в Кортина-д'Ампеццо

Сегодня, 28 января, прошли соревнования в женском супергиганте в рамках этапа Кубка мира по горнолыжному спорту в Кортина-д'Ампеццо (Италия).

День был омрачён тяжёлым падением канадской горнолыжницы Валери Гренье, которая не справилась с финишным участком и врезалась в ворота. В результате гонка была остановлена на длительное время, а спортсменку унесли на носилках. О состоянии канадки обновлённой информации пока не поступало.

Примечательно, что днём ранее та же судьба постигла американку Изабеллу Райт, которую после падения в скоростном спуске эвакуировал вертолёт. На данный момент здоровью Райт ничего не угрожает, спортсменка отделалась порезом на подбородке.

Лидером общего зачёта Кубка мира по горнолыжному спорту является Микаэла Шиффрин из США (1209 очков).