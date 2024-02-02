Губерниев: тренер Сорин запрещает лыжницам общаться с журналистами до старта

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин не разрешает лыжницам общаться с журналистами до старта соревнований на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России в Тюмени.

«Ой, тренер Егор Сорин запрещает лыжницам общаться с журналистами до старта? Боже мой, как не стыдно. Елена Валерьевна такое не одобряет. Разберёмся, спросим у Сорина. Лыжницы, держитесь, мы всё поправим», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, шестой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Тюмени пройдёт с 3 по 4 февраля. В рамках этого этапа соревнований пройдут две спринтерские гонки классическим стилем, а также два масс-старта свободным стилем.