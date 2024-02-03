Спицов и Мальцев не приехали на этап Кубка России в Тюмень

30-летний российский лыжник Артём Мальцев сообщил, что не поехал на шестой этап Кубка России по лыжным гонкам, который пройдёт в Тюмени 2 и 3 февраля. Как сообщил спортсмен, причиной этого стала подготовка к предстоящей Спартакиаде, которую он осуществляет в армянском городе Цахкадзор. Также вместе с Мальцевым соревнования в Тюмени пропустят Денис Спицов, Артём Жмурко, Мария Истомина и Андрей Собакарёв.

«Часть нашей группы BORO TEAM во главе с Жмурко Артёмом осталась в Цахкадзоре, готовимся к Спартакиаде. Сделали сегодня работу 30/30. Истомина Мария, Спицов Денис, Собакарёв Андрей», — сообщил Мальцев в своём телеграм-канале.

Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта пройдет в период с 9 по 18 февраля в пяти регионах России. Проведение соревнований по лыжным гонкам запланировано в Тюмени.