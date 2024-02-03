Анастасия Фалеева выиграла спринт на шестом этапе Кубка России в Тюмени

Состоялся финальный забег женского спринта классическим стилем, проходящего в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.
Победу в гонке одержала Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) с результатом 4.51,57. Второе место с отставанием +0,45 секунды заняла Алёна Баранова. На третьей позиции расположилась Елизавета Пантрина (+1,18).
Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап, Тюмень.
Спринт, классический стиль, финал. Женщины
1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 4.51,57.
2. Алёна Баранова (Москва) +0,45.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +1,18.
4. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +4,27.
5. Екатерина Евтягина (Москва) +11,60.
6. Алиса Жамбалова (Тюменская область) +13,74.