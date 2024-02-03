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Анастасия Фалеева выиграла спринт на шестом этапе Кубка России в Тюмени

Анастасия Фалеева выиграла спринт на шестом этапе Кубка России в Тюмени
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Состоялся финальный забег женского спринта классическим стилем, проходящего в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

Победу в гонке одержала Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) с результатом 4.51,57. Второе место с отставанием +0,45 секунды заняла Алёна Баранова. На третьей позиции расположилась Елизавета Пантрина (+1,18).

Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап, Тюмень.
Спринт, классический стиль, финал. Женщины

1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 4.51,57.
2. Алёна Баранова (Москва) +0,45.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +1,18.
4. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +4,27.
5. Екатерина Евтягина (Москва) +11,60.
6. Алиса Жамбалова (Тюменская область) +13,74.

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