Сорина — о бронзе в масс-старте: Егор меня сдерживает, не даёт работать на максимум

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала третье место в масс-старте на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024.

«Не совсем ещё у меня идеальное состояние, но сегодня поставлю себе четвёрку. Для меня самое сложное, что было много снега, а стопа у меня нестабильная. Был риск сойти. Я боролась не с девочками, а сама с собой. Егор (Сорин. — Прим. «Чемпионата») меня сдерживает, не даёт работать на максимум. В последний день в Цахкадзоре мы едва не расстались. Он не дал мне сделать ту работу, которую я планировала», — сказала Сорина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу в гонке на 10 км свободным стилем одержала Вероника Степанова, второй к финишу пришла Елизавета Пантрина.