Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Сорин: Степанова меня удивила

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал результат женского масс-старта на 10 км свободным стилем на шестом этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам, проходящего в Тюмени.

«Степанова и меня удивила тем, что на первых двух километрах натянула. Это была её импровизация, хотя перед стартом говорили о том, что начинать нужно спокойно. Возможно, это и сыграло свою роль в том, что потом Настя Кулешова не смогла на финише отработать так, как она может. Возможно, «накушалась» именно тогда. Не секрет, что до старта гонки мы в своей группе считали главной соперницей Кулешову», — сказал Сорин в эфире «Матч ТВ».

Завершит программу соревнований в Тюмени мужской масс-старт на 15 км свободным стилем.