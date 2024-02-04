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Бородавко высказался о 17-й подряд победе Большунова на этапах Кубка России

Бородавко высказался о 17-й подряд победе Большунова на этапах Кубка России
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил 17-ю победу подряд подопечного Александра Большунова.

«Я не вижу ничего невероятного в такой серии побед, поскольку даже до старта сезона Александр являлся одним из сильнейших лыжников в мире и продолжает им являться сейчас. Он поддерживает свой соревновательный уровень и старается доказать самому себе, что он — один из лучших. Александр не хочет терять свою ту спортивную форму, ту функциональную подготовку, которая необходима на этапах Кубка мира», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

27-летний Большунов не проигрывал в личных гонках с 26 марта 2023 года. Тогда Александр стал третьим в марафоне на чемпионате России. После этого он выиграл все гонки на этапах Кубка России (абсолютно все в текущем сезоне).

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