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Наталья Терентьева пропустит Спартакиаду сильнейших

Наталья Терентьева пропустит Спартакиаду сильнейших
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил возможность выступления олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете, обладательницы Кубка мира – 2021/2022 Натальи Терентьевой (Непряевой) на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

«Наталья тренируется, поддерживает форму, но у неё нет допуска до соревнований. Пока всё проходит в тренировочном режиме. Для нас её здоровье — это самое главное. Все лучшие гонки у неё впереди. Поэтому мы надеемся на то, что придёт время, когда она сможет выйти на свою оптимальную форму и порадовать нас.

На Спартакиаде её ждать стоит. Как я сказал, она не имеет допуска по здоровью. У неё есть возможность спокойно тренироваться. Но делает только лёгкие, поддерживающие нагрузки. Поэтому на Спартакиаде мы её не ждём и надеемся, что всё придёт на круги своя, а она порадует нас своими результатами, прежде всего на международной арене», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

28-летняя Терентьева в текущем сезоне ни разу не выходила на старт официальных соревнований.

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