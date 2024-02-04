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Кулешова — после 4-го места в масс-старте: всё-таки мы бежали по сугробам

Кулешова — после 4-го места в масс-старте: всё-таки мы бежали по сугробам
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Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в эстафетах, 28-летняя российская лыжница Анастасия Кулешова (Седова) прокомментировала четвёртое место в коньковом масс-старте на 15 км в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России в Тюмени.

«Досадно — стоять рядом с пьедесталом, но не на нём. Сегодня было сложнее, чем вчера, потому что свежий снег даёт свою специфику. Лыжи уже не так превосходно едут. Всё-таки мы бежали по сугробам, а не по хорошо накатанной трассе. Впечатления от масс-старта… неплохие. Такие старты тоже должны быть.

Для меня все соревнования важные. Нет каких-то второстепенных. Но когда начинали подготовку к сезону, то перед нами расставили приоритеты. Основные старты — Спартакиада и чемпионат России», — приводит слова Кулешовой «Тюменская арена».

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