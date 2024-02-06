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Кубок России по лыжным гонкам, дистанционный зачёт: Степанова на первом месте

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова лидирует в дистанционном зачёте Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам по итогам шестого этапа в Тюмени.

Лыжные гонки. Кубок России. Женщины. Дистанционный зачёт:

1. Вероника Степанова (Архангельская область) – 561 очко.

2. Анастасия Кулешова (Седова) (Нижегородская область) – 522.

3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 438.

4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 416.

5. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) – 414.

6. Мария Истомина (Архангельская область) — 375.

7. Екатерина Смирнова (Тюменская область) – 320.

8. Алина Пеклецова (Архангельская область) — 249.

9. Дарья Непряева (Республика Татарстан) – 225.

10. Елизавета Маслакова (Москва) — 203.