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Кубок России по лыжным гонкам, дистанционный зачёт: Степанова на первом месте

Кубок России по лыжным гонкам, дистанционный зачёт: Степанова на первом месте
Вероника Степанова
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Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Вероника Степанова лидирует в дистанционном зачёте Альфа-Банк Кубка России – 2023/2024 по лыжным гонкам по итогам шестого этапа в Тюмени.

Лыжные гонки. Кубок России. Женщины. Дистанционный зачёт:

1. Вероника Степанова (Архангельская область) – 561 очко.
2. Анастасия Кулешова (Седова) (Нижегородская область) – 522.
3. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) – 438.
4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 416.
5. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) – 414.
6. Мария Истомина (Архангельская область) — 375.
7. Екатерина Смирнова (Тюменская область) – 320.
8. Алина Пеклецова (Архангельская область) — 249.
9. Дарья Непряева (Республика Татарстан) – 225.
10. Елизавета Маслакова (Москва) — 203.

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