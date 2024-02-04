Вероника Степанова ответила, за кого болеет — Большунова, Клебо или Устюгова

Олимпийская чемпионка 2020 года в эстафете, 23-летняя российская лыжница Вероника Степанова рассказала, за какого лыжника болеет.

«Большунов – жадина, пусть делится (смеётся). Если меня спросят, кого бы я выбрала – Большунова, Клебо или Устюгова, то сегодня я болею за Сергея. Оставил он вчера интригу своим падением», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Степанова в данный момент находится в Тюмени, где проходит шестой этап Альфа-Банк Кубка России — 2023/2024 по лыжным гонкам. Сегодня, 4 февраля, Вероника стала победительницей масс-старта свободным стилем на 10 км. Вчера же ей не удалось пробиться в финал личного спринта классическим стилем (Степанова не смогла преодолеть полуфинальную стадию).