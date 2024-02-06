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Вяльбе сравнила Спартакиаду сильнейших с Олимпийскими играми

Вяльбе сравнила Спартакиаду сильнейших с Олимпийскими играми
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сравнила Спартакиаду сильнейших с Олимпийскими играми. Она заявила, что процесс подготовки к соревнованиям идентичен.

«Для нас Спартакиада — главный старт сезона. Подготовка выстроена так, как обычно готовимся к Олимпийским играм или чемпионату мира. Надеюсь, что все спортсмены покажут высокий уровень. Мы соревнуемся в кругу своих, Спартакиада не может заменить чемпионат мира. Если бы к нам приехало хотя бы десять стран, тогда могли бы сравнить с международным уровнем. В биатлоне есть спортсмены, которые могут кусать, но у нас максимум девушек — занимать шестое место в масс-старте. Если между собой хорошая борьба у спортсменов, то болельщикам будет интересно наблюдать" — сказала Вяльбе в интервью Metaratings.

Напомним, Спартакиада сильнейших состоится с 9 по 18 февраля 2024 года. Соревнования пройдут на территории Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, а также в Краснодарском и Красноярском крае. Церемонии открытия и закрытия Спартакиады состоятся в Челябинске.

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