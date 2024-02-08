Бородавко: не думаю, что Терентьева выступит на чемпионате России — 2024

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева), с большой долей вероятности, не выступит на чемпионате России — 2024, который пройдёт с 16 по 24 марта в Малиновке.

«Это зависит от врачей, но, думаю, что не выступит. Наталья ещё не полностью не отошла от болезни, а рисковать здоровьем человека мы не имеем права. К тому же у неё до сих пор не было ни одной интервальной тренировки, подводящей к соревнованиям. Занимается в поддерживающем режиме. Рассчитывать при этом на высокие результаты не приходится. Мы же ждём от Терентьевой в будущем конкурентной борьбы с Вероникой Степановой и другими сильнейшими лыжницами», — приводит слова Бородавко пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее стало известно, что Терентьева не примет участие в гонках на Спартакиаде сильнейших — 2024. Спортсменка ещё ни разу не выходила на старт официальных соревнований в нынешнем сезоне.