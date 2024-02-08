Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тёнсет — о Нортуге: каждый должен иметь право претендовать на место на чемпионате мира

Тёнсет — о Нортуге: каждый должен иметь право претендовать на место на чемпионате мира
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский лыжник, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Дидрик Тёнсет высказался о возможном выступлении 38-летнего соотечественника Петтера Нортуга на чемпионате мира, который пройдёт в Тронхейме (Норвегия) в 2025 году.

«Правила необходимо соблюдать. Каждый должен иметь право претендовать на место на чемпионате мира. Истерия по Нортугу будет всегда. Теперь он начинает набирать хорошую форму», — приводит слова Тёнсета VG.

Напомним, Нортуг не выступает на Кубке мира с 2018 года. При этом с 2022 года двукратный олимпийский чемпион активно работает над возвращением в борьбу на длинных дистанциях. На прошлой неделе Нортуг принял участие в Кубке Норвегии и занял второе место в гонке с раздельным стартом на 20 км классическим стилем.

Материалы по теме
Амундсен: ностальгические чувства не подарят Нортугу место на чемпионате мира — 2025
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android