Тёнсет — о Нортуге: каждый должен иметь право претендовать на место на чемпионате мира

Норвежский лыжник, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Дидрик Тёнсет высказался о возможном выступлении 38-летнего соотечественника Петтера Нортуга на чемпионате мира, который пройдёт в Тронхейме (Норвегия) в 2025 году.

«Правила необходимо соблюдать. Каждый должен иметь право претендовать на место на чемпионате мира. Истерия по Нортугу будет всегда. Теперь он начинает набирать хорошую форму», — приводит слова Тёнсета VG.

Напомним, Нортуг не выступает на Кубке мира с 2018 года. При этом с 2022 года двукратный олимпийский чемпион активно работает над возвращением в борьбу на длинных дистанциях. На прошлой неделе Нортуг принял участие в Кубке Норвегии и занял второе место в гонке с раздельным стартом на 20 км классическим стилем.