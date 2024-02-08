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Бородавко — о Спартакиаде сильнейших: уверен, что всё пройдёт на высшем уровне

Бородавко — о Спартакиаде сильнейших: уверен, что всё пройдёт на высшем уровне
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился ожиданиями от Спартакиады сильнейших — 2024.

«Гонки Спартакиады пройдут в холодные дни. Но нам уже не привыкать. Уверен, что всё пройдёт на высшем уровне в плане организации, без каких-бы то ни было эксцессов. Думаю, самыми интересными будут все контактные гонки – спринт, скиатлон, командный спринт, классические эстафеты», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Спартакиада сильнейших состоится с 9 по 18 февраля 2024 года. Соревнования пройдут на территории Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, а также в Краснодарском и Красноярском крае. Церемонии открытия и закрытия Спартакиады состоятся в Челябинске.

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