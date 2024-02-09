Непряева выиграла квалификацию спринта на Спартакиаде сильнейших

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Дарья Непряева заняла первое место в прологе женского спринта классическим стилем на Спартакиаде сильнейших, преодолев дистанцию за 4.54,72 секунды.

Второй результат показала Анастасия Фалеева, отставшая от лидера на 1,15 секунды. На третьем месте Екатерина Евтягина (+3,94).

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Спринт, классический стиль, квалификация. Женщины

1. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 4.54,72 секунды.

2. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) +1,15.

3. Екатерина Евтягина (Москва) +3,94.

4. Алёна Баранова (Москва) +5,31.

5. Вероника Степанова (Архангельская область) +5,56.

6. Ольга Царёва (Республика Коми) +6,37.

7. Анастасия Доценко (Республика Татарстан) +6,79.

8. Анна Мачехина (Беларусь) +11,28.