Большунов вышел в финал спринта на Спартакиаде со второго места

Состоялся первый полуфинал мужского спринта классическим стилем на Всероссийской спартакиаде — 2024.
Напрямую в финал вышли Сергей Ардашев, завершивший гонку с результатом 4.12,89, и Александр Большунов, уступивший победителю 0,15 секунды.
Победитель пролога спринта Савелий Коростелёв пришёл к финишу третьим, с отставанием +0,52 от лидера.
Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Спринт, классический стиль, первый полуфинал. Мужчины
1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 4.12,89 секунды.
2. Александр Большунов (Архангельская область) +0,15.
3. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +0,52.
4. Андрей Собакарёв (Новосибирская область) +1,43.
5. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) +1,56.
6. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) +2,16.