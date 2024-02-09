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Большунов вышел в финал спринта на Спартакиаде со второго места

Состоялся первый полуфинал мужского спринта классическим стилем на Всероссийской спартакиаде — 2024.

Напрямую в финал вышли Сергей Ардашев, завершивший гонку с результатом 4.12,89, и Александр Большунов, уступивший победителю 0,15 секунды.

Победитель пролога спринта Савелий Коростелёв пришёл к финишу третьим, с отставанием +0,52 от лидера.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Спринт, классический стиль, первый полуфинал. Мужчины

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 4.12,89 секунды.

2. Александр Большунов (Архангельская область) +0,15.

3. Савелий Коростелёв (Архангельская область) +0,52.

4. Андрей Собакарёв (Новосибирская область) +1,43.

5. Андрей Краснов (Санкт-Петербург) +1,56.

6. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) +2,16.