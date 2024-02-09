Большунов — о победе в спринте на Спартакиаде: всё больше и больше хочется выигрывать

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в классическом спринте на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Я не слежу за соперниками в гонке, работаю только от себя, от своего состояния. Психологически от побед не устал, наоборот, у меня интерес появляется от старта к старту – это самое интересное. Всё больше и больше хочется.

А зачем мне боятся, что победная серия прервётся? Новый старт – это уже завтра, а сегодня уже закончен день», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Спринт, классический стиль, финал. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 4.11,55 секунды.

2. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +0,56.

3. Алексей Червоткин (Москва) +1,84.