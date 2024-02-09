Лыжница Дарья Непряева рассказала о переходе в группу Егора Сорина

Бронзовый призёр классического спринта на Спартакиаде сильнейших — 2024 Дарья Непряева рассказала о переходе в группу тренера Егора Сорина. Ранее лыжница тренировалась в группе Юрия Бородавко.

«Начиная со сбора в Цахкадзоре, я тренируюсь в группе Егора Владимировича Сорина со своими ровесницами и прямыми конкурентками. И в спринте наша группа заняла все призовые места», — сказала Дарья Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, в группе Сорина, помимо Непряевой, тренируются лыжницы Татьяна Сорина, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Анастасия Прокофьева и Елизавета Пантрина.

Спартакиада сильнейших — 2024 проходит с 8 по 18 февраля в пяти регионах России. Лыжники соревнуются в Тюмени.