Непряева — о бронзе в спринте: когда побежали финал, сказала себе, что точно будет медаль

Российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала третье место в классическом спринте на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Я очень рада зацепить личную медаль, это вообще супер! А сейчас уже настраиваюсь на вторую тренировку, чтобы готовиться к завтрашней гонке. Наверное, сейчас у меня лучшее состояние в текущем сезоне. На сборе в Армении Егор Владимирович меня подводил к этой гонке, именно к спринту, говорил, что я 100 процентов могу взять медаль, всё реально. Он меня морально настроил на топ-3, я была готова биться за более высокие места, чем я занимала – четвёртое, пятое, шестое.

Думала о том, что могу попасть в тройку, когда откатывалась между забегами. Старалась отметать эти мысли, но они сами лезли в голову! Но когда мы уже побежали финал, сказала себе, что сегодня у меня точно будет медаль! И когда заехала, первая мысль была – наконец-то! Была очень рада. Хотя я старалась не выплёскивать эмоции, копила до гостиницы, а тут уже дала волю чувствам.

Хотела бы отметить ещё работу моего сервисёра Егора Немтинова. Он просто идеально подготовил лыжи, сработал на 300 процентов! Многие говорят, что я бегаю на лыжах Наташи, но я чисто физически не могу бежать на её классике, так как не смогу её задавить. Я бегаю на своих лыжах, которые сегодня были великолепны. Мы работаем с Егором Немтиновым пятый сезон ещё с юниорской команды, и никто не знает мои лыжи лучше него», — сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.