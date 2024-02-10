Вик Уайлд вспомнил, как в Америке отреагировали на его победы на Олимпийских играх — 2014

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд, выступающий за сборную России с 2012 года, рассказал об отношении к своим успехам у себя на родине в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

– Помнишь, как в Америке отреагировали на твои успехи?

– В моём родном городе – Уайт-Салмоне, штат Вашингтон – очень гордились моими успехами. Многие поздравляли.

Напомним, на XXII зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Вик Уайлд завоевал две золотые медали: 19 февраля он стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе, а 22 февраля стал победителем соревнований в параллельном слаломе.

7 февраля 2024 года исполнилось 10 лет с момента начала Игр в Сочи.