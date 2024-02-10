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Вик Уайлд: сейчас в планах открытие в России фабрики по производству досок для сноуборда

Вик Уайлд: сейчас в планах открытие в России фабрики по производству досок для сноуборда
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Двукратный олимпийский чемпион 2014 года российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд рассказал о своих дальнейших планах в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

– Чем сейчас планируешь заниматься?
– Сейчас у меня в планах открытие собственной фабрики по производству досок для сноуборда в России. Есть уже проект, но делиться подробностями пока не готов. Впереди много работы.

Напомним, на XXII зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Вик Уайлд стал обладателем двух золотых медалей: 19 февраля он выиграл золото в параллельном гигантском слаломе, а 22 февраля занял первое место в параллельном слаломе. 7 февраля 2024 года исполнилось 10 лет с момента начала Олимпиады в Сочи.

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