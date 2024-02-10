«Месяц назад делал ему доску». Вик Уайлд — об общении с соперником по финалу Игр-2014

Двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд, выступающий за сборную России с 2012 года, рассказал о своём сопернике по финальному заезду на Олимпиаде в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

– В финале тебе противостоял швейцарец Невин Гальмарини. Тогда он не был таким титулованным, как сейчас. Как настраивался на борьбу с ним?

– Я не думал о нём. Просто сосредоточился на выполнении своей работы и лучшем катании. Он вообще не существовал для меня, пока у нас был заезд. Но вообще Невин – это мой хороший друг. Я очень уважаю его. Я познакомился с ним в 15-летнем возрасте. Так что я знаю его долгое время. Кстати, совсем недавно, месяц назад, я делал ему доску для фрирайда (улыбается).