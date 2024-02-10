Вяльбе — о Ступак: пускай все думают, что у нас конфликт, и пишут всякое в заголовках

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила своё высказывание о Юлии Ступак, где упомянула «небольшие проблемы с головой».

«Все восприняли, что я сказала про неё как-то обидно или зло. Нет. Просто человек реально не может понять, что он хочет, я так считаю. У меня с Юлей очень хорошие отношения, я никогда с ней не поругаюсь. Даже если я ругаюсь, то знаю, что она к этому с пониманием относится. Я к ней реально как к дочери отношусь. И называю её дочкой, и в телефоне она у меня так записана. А это нормально, когда родители хотят своему ребёнку что-то объяснить.

Просто она второй год уже не может определиться, не может найти себя, не может со своей головой справиться. Либо она остаётся в спорте, она будет продолжать пахать и радовать нас результатами, либо она ставит лыжи в угол и идёт работать куда-то в другое место. Только в этом вопрос. Я ни в коем случае ничем её не обидела, да и не собиралась этого делать. Уверена, что и она на меня не обиделась. Но пускай все думают, что у нас с Юлей конфликт и пишут всякое в заголовках (смеётся)», — сказала Вяльбе в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.