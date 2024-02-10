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Крупицкая — о четвёртом месте в скиатлоне: надо тренироваться

Крупицкая — о четвёртом месте в скиатлоне: надо тренироваться
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Российская лыжница Евгения Крупицкая, представляющая Санкт-Петербург, прокомментировала четвёртое место в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Что надо сделать, чтобы переломить ситуацию с четвёртыми местами? Надо тренироваться, потому что тренируются очень сильные спортсменки. Особенно я считаю, что именно в дистанционных гонках у нас девушки реально показывают очень высокий уровень», — сказала Крупицкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, победу в скиатлоне одержала Вероника Степанова с результатом 59.46,5 секунды. Медалистами соревнований стали Анастасия Кулешова и Мария Истомина, занявшие второе и третье место соответственно. Евгения Крупицкая пришла четвёртой с отставанием 40,1 секунды от лидера.

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