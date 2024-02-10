Вероника Степанова выиграла золото Спартакиады в скиатлоне
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В Тюмени завершился женский скиатлон на 20 км, проходящий в рамках Зимней Спартакиады — 2024. Победу в гонке одержала Вероника Степанова, её результат — 59.46,5 секунды.
На втором месте с отставанием 12,4 секунды гонку завершила Анастасия Кулешова. На третьем месте Мария Истомина (+12,5).
Лыжные гонки. Спартакиада сильнейших-2024. Тюмень
Женщины. Скиатлон 20 км
10 февраля 2024, суббота. 08:30 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Архангельская - Камчатский
59:46.5
2
Анастасия Кулешова
Нижегородская - Мордовия
+12.40
3
Мария Истомина
Архангельская - Пермский
+12.50
Соревновательный день продолжится скиатлоном у мужчин. Начало гонки в 11:10 мск
Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.
Скиатлон, 20 км. Женщины
1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 59.46,5 секунды.
2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +12,4.
3. Мария Истомина (Архангельская область) +12,5.
4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +40,1.
5. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +1.03,2.
6. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +1.16,2.
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