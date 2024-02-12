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Кулешова прокомментировала победу в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде

Кулешова прокомментировала победу в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде
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Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в эстафетах российская лыжница Анастасия Кулешова (Седова) высказалась о победе в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Эмоции всегда есть. Очень-очень приятное чувство внутри. Наконец-то получилось выиграть золото на Спартакиаде. Ещё и выиграть у Вероники Степановой очень приятно как для спортсмена, всё-таки у неё была серия побед.

Хорошо, что я не слышала, как Вяльбе сказала, что Вероника бегает тут не в своей лиге. Это никак меня не замотивировало. Я на каждую гонку выхожу с настроем выигрывать. Сегодня у меня была такая же задача.

Я делала упор на скиатлон. Я люблю его, поэтому ставила на него. Сегодня были не такие ожидания, поэтому такой результат для меня относительное удивление», — сказала Кулешова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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