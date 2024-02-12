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Сорин: Пантрина заезжает на подиум тогда, когда ей позволяют соперницы

Сорин: Пантрина заезжает на подиум тогда, когда ей позволяют соперницы
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал седьмое место лыжницы Елизаветы Пантриной в гонке на 10 км свободным стилем на Спартакиаде сильнейших — 2024.

«Лизе надо повышать уровень готовности и возможностей. Она заезжает на подиум тогда, когда ей позволяют соперницы. Когда Кулешова и Истомина набирают хорошие обороты, то она много послабее их. Может, это психологически тяжело осознавать на данный момент, но на это нужно реагировать спокойно. Есть ориентир, куда расти и развиваться. Она молодая, у неё всё впереди. Не скажу, что у неё случился провал. Седьмое место — неплохой результат на тяжёлой трассе. На прошлогоднем ЧР она была третьей. Пеклецова, Кулешова были не такими, как сейчас. Не было Степановой, Непряевой. Горбунова сейчас сильно подтянулась. Я считаю, результат закономерен. Могла бы побороться за шестую позицию, может, за пятую», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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