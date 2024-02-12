Егор Сорин: Савелию Коростелёву пока не хватает опыта в контактных гонках

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о выступлении лыжника Савелия Коростелёва на Спартакиаде сильнейших — 2024. Сегодня, 12 февраля, спортсмен стал третьим в гонке на 10 км свободным стилем.

«Выступление Коростелёва рубцов на сердце не оставляет. Да, было обидно в спринте. Особенно в скиатлоне. Но Савелий знает свои ошибки. Мы всё обсудили. Ему ещё не хватает опыта в контактных гонках. Матёрые ребята чётко понимают что можно делать, а чего нельзя в контактной борьбе. Савелий пока к этому идёт. Он помудреет и будет более грамотно проводить масс-старты. Будет понимать, где и как атаковать, чтобы не было сумбурных решений. Чтобы всё было чётко, по плану. Гонка получилась тактической. Этакая общая, темповая тренировка. Ни один из лидеров даже не попытался „натянуть“ и убежать в отрыв. Я уж не говорю про взвинчивание темпа. Все опытные и понимали, что убежать на таком лёгком круге нельзя. Ты потратишь столько сил, что тебе их потом не хватит на финишном куске. Мы не настраивались на такой круг. Были уверены до последнего, что будем бегать по пятёрке. Но организаторы так всё поменяли, не уведомили для спортсменов. По-хорошему даже не было информации для спортсменов, что круг будет такой лёгкий. Обидно, когда спортсмены подходят в хорошем состоянии. Хотелось, чтобы была бескомпромиссная борьба, как у девчонок. Там все с самого первого круга стали „натягивать“. Как говорится, кто сильнее, тот и победил.

У девчонок убежать легко. Там средний уровень не такой высокий. А у мужчин 30–40 человек на такой лёгкой трассе удержатся без проблем до финиша. Хотелось бы, чтобы в будущем организаторы делали сложные круги для масс-стартов, чтобы было интереснее смотреть. Когда идёт 40 человек и ничего не происходит до финиша, то можно смотреть только финишные разборки», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.